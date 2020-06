Eiza González criticó a AMLO y provocó la furia de los seguidores del presidente

Eiza González participó el fin de semana en la marcha de protesta del movimiento Black Lives Matters, pero también se dio tiempo para enfrascarse en una fuerte polémica por lo que sucede en su país.

Sí, la actriz que radica en Los Ángeles, California, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador tras la muerte del albañil Giovanni López tras ser arrestado por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

“Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió???”, escribió arrobando al mandatario mexicano.

Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_

La muerte de López desató una serie de disturbios en varias urbes de México. Además, creó un desacuerdo entre el gobierno federal de López Obrador y el estatal de Enrique Alfaro.

Esta persona @eizamusica parece que no se dió cuenta de las manifestaciónes y reclamo popular vs Alfhürer, verdadero y único culpable

Los seguidores de López Obrador rápidamente acometieron en contra de Eiza. Además de fuertes calificativos, le pidieron que dirigiera sus quejas a la autoridad estatal de Jalisco.

Cuando un tema escala a nivel nacional como tal. No solo queda a nivel estatal. La brutalidad policiaca es un problema que le incumbe al gobierno, y porque no se le puede cuestionar al gobierno? Por algo pagan impuestos. No quieren sentirse protegidos? Es un problema importante.

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 8, 2020