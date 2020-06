Pareja en Indonesia es condenada a 100 azotes por tener sexo antes de la boda

Pese a que en Indonesia aún se mantienen las medidas de distanciamiento social por el coronavirus, las autoridades de la provincia de Nangroe Aceh Darussalam llevaron a cabo un castigo de forma pública a una pareja, a la cual le dieron 100 azotes luego de que fueran sorprendidos teniendo sexo sin estar casados.

Aunque en aquel país están prohibido llevar a cabo algún tipo de evento masivo, quienes ejecutaron esta sanción aseguraron que siguieron las medidas apropiadas para prevenir algún tipo de propagación o contagio del virus, como por ejemplo, tomar la temperatura corporal de la pareja y usando mascarillas, mientras se llevó a cabo el castigo afuera de una mezquita.

#Indonesia couple lashed in Aceh despite coronavirus fears,Two Indonesians caught having pre-marital sex were flogged a hundred times each pic.twitter.com/QmwlfLFbFl

— Hans Solo (@thandojo) June 6, 2020