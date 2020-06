Alcalde de Nueva York “esconde su falta de liderazgo tras su familia afroamericana”, critican empleados y el Defensor del Pueblo

Sigue la lluvia de críticas por su gestión durante las protestas y saqueos

Bill de Blasio, alcalde de NYC, sigue arrinconado entre sus malas relaciones con NYPD y quienes lo acusan de lo contrario: de permitir la brutalidad policial.

Luego de una carta firmada por 230 empleados previos y actuales que criticaron su manejo durante las protestas por George Floyd, el alcalde enfrentó ayer una protesta en vivo de parte de ellos.

“Como empleados actuales y anteriores de @nycgov, estamos indignados por la escalada, la mala conducta violenta y las violaciones de los derechos civiles por parte del Departamento de Policía de Nueva York, y el fracaso del alcalde para proteger nuestras comunidades“, dijo el grupo de “Trabajadores por la Justicia de la Ciudad de Nueva York” al anunciar la protesta.

Dijeron dijo que estaban “desconsolados e indignados” por las “injusticias” de la policía durante las manifestaciones, así como “el fracaso del alcalde de hacerlos responsables”.

Previamente, el viernes el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, criticó personalmente a De Blasio, acusándolo de utilizar a su familia birracial como escudo político.

“Ya no puedes esconderte detrás de tu esposa e hijos negros”, dijo Williams durante una conferencia de prensa transmitida en vivo en Facebook.

“Estás expuesto ahora. Estamos en un momento en que necesitamos su liderazgo. No está allí”, dijo Williams. Una portavoz del alcalde no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

La esposa de De Blasio, la primera dama Chirlane McCray, es negra. La pareja tiene dos hijos birraciales, Dante y Chiara, quien fue detenida durante las protestas, algo de lo que su padre dijo estar orgulloso.

Las críticas de Williams se produjeron un día después de que De Blasio fuera abucheado en el escenario el jueves en una ceremonia en memoria de Floyd en Brooklyn.

Presionado sobre su comentario de Facebook, Williams dijo más tarde: “Esta vez no se trata de la familia del alcalde o de una sola familia, sino de las miles de familias y personas en toda la ciudad que buscan liderazgo y acción, pero no reciben eso“, citó New York Post.

Un pedido en Change.Org creado el año pasado cobró fuerza en los últimos días. De momento suma más de 130 mil firmas y la meta original se duplicó de 75 mil a 150 mil.