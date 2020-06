Aleida Núñez presume sus torneadas piernas con short

La cantante enamoró a sus seguidores con una sexy fotografía en la que dejó al descubierto sus piernas de infarto

Aleida Núñez volvió a llamar la atención de sus 2.5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, todo gracias a una sensual fotografía en la que exhibió sus torneadas piernas con una diminuta prenda de mezclilla.

La actriz sigue enamorando sus fans de redes sociales gracias a la sensualidad que proyecta en sus sesiones fotográficas y nuevamente volvió a subir la temperatura al posar de perfil a la cámara con un top color azul que combinó con atrevido short de mezclilla, prenda que dejó a la vista de millones la belleza de sus torneadas piernas.

“Disfrutando la primavera de una forma distinta…adaptarte a cada nueva situación te hace evolucionar“, fue el texto con el que acompañó la acalorada imagen que en unas cuantas horas cumuló cerca de 60 mil corazones rojos.

Posando desde su casa, fue como la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se robó el aliento de sus fieles admiradores gracias a su sensual estilo, provocando que los usuarios de la famosa red social confirmaran que es una de las mujeres más bellas del espectáculo.

“Hermosa me acabo de enamorar me encantas“, “Hermosa eres una mujer espectacular“, “La perfección hecha mujer“, “Estas hecha toda una reina“, “Eres la mujer más hermosa del mundo“, “Mejor qué las de 20 años“, “Tienes un cuerpazo“, “No me canso de admirarte“, son algunos mensajes que recibió en esta ocasión la actriz de 39 años de edad.

Aunque esta imagen es una de las favoritas de los internautas, no es la primera vez que sorprende usando este tipo de prendas, mira a continuación algunas imágenes en las que dejó al descubierto sus piernas de infarto.