CEO de LinkedIn ofrece disculpas por comentarios ofensivos de empleados durante una charla sobre la muerte de George Floyd

El CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, que acaba de tomar este cargo hace tan solo unos cuantos días, pidió disculpas al personal después de que algunos empleados hicieran comentarios ofensivos durante una plática virtual que tuvieron, según informó GeekWire.

LinkedIn, que es propiedad de Microsoft, organizó la charla virtual para hablar sobre las recientes protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis.

En dicho evento, participaron más de 9,000 empleados de todo el mundo, incluidos algunos que durante la conferencia utilizaron una función de preguntas anónimas para hacer “comentarios atroces”, según palabras del propio Roslansky.

Estos comentarios cuestionaron las protestas por la muerte de Floyd.

Por ejemplo, de acuerdo con el Daily Mail, una de las preguntas fue: “Este trágico incidente que le sucedió a George Floyd le sucedió exactamente al (hombre blanco) Tony Timpa por los policías de Dallas en 2016, y a nadie pareció importarle en ese entonces. No hubo gritos de justicia en su caso. ¿Por qué? ¿No deberíamos querer justicia para todos?”.

Debido a esto, el CEO envió una carta pública a los empleados para disculparse por estos hechos.

“Requerimos que los miembros de nuestra plataforma tengan identidades reales y no permitiremos preguntas anónimas en todas las reuniones en el futuro. Lo dije ayer en el Grupo de Empresas, y lo diré nuevamente, no somos y no seremos una empresa o plataforma donde se permita el racismo o el discurso de odio”, escribió Roslansky.

El CEO dijo que LinkedIn hará un seguimiento de los comentarios en tiempo real en los eventos que haga en el futuro.

