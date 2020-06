Condenan por terrorismo a participante de reinado de belleza Miss Hitler

Una participante del reinado de belleza Miss Hitler fue condenada por terrorismo el pasado marzo junto a su exnovio.

De acuerdo con la Policía de West Midlands, Alice Cutter, de 23 años, y Mark Jones, de 25, fueron señalados de pertenecer a la organización National Action, un grupo de extrema derecha que es considerado terroristas por las autoridades de Reino Unido.

A Cutter se le sentenció a tres años de cárcel mientras que Jones pagará cinco y medio. El juez Paul Farrer dijo que Cutter “nunca fue parte del liderazgo” de la organización, pero que era “una confidente con credibilidad” en la organización.

Junto a Cutter y Jones fueron condenados Garry Jack y Connor Scothern.

La joven reina participó en el concurso de belleza como Miss Buchenwald, en referencia al campo de concentración nazi. Se supo que participaba en eventos del National Action con pancartas en las que se leía “Hitler tenía razón”.

#JAILED | Three men and a woman have been jailed today for being members of banned neo-Nazi group National Action. See more here ➡️ https://t.co/0SZ2M3kOJa Watch our video from March on how we brought them to justice. pic.twitter.com/rUxQW7omr8

— West Midlands Police – #StayAlert (@WMPolice) June 9, 2020