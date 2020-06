Dr. Fauci advierte que “pesadilla” por coronavirus no ha terminado; aumentan contagios en 22 estados

Las protestas y reapertura de negocios provocarán nuevos casos, advierten expertos

Además de calificar la pandemia de coronavirus como su peor pesadilla, el Dr. Anthony Fauci advirtió que este problema de salud pública no ha terminado, por lo que alertó a mantener los cuidados sugeridos en medio de la reapertura económica de los Estados Unidos.

“En un período de cuatro meses, ha devastado el mundo entero”, reconoció el Dr. Fauci en un evento de biotecnología celebrada por la Organización de Innovación en Biotecnología, reportó The New York Times. “Y aún no ha terminado”.

En EE.UU. las tendencias de contagios se están modificando, pues 22 estados enfrentan casos a la alza, pero 20 han visto disminuciones en los últimos días, mientras el resto se mantiene estable.

Las cifras en el país no bajan y, de hecho, se aproximan a los dos millones de contagios, además de sumar más de 111,000 muertos.

Nueva Jersey, uno de los estados más afectados con 167,135 casos y 12,363 muertes, retiró este martes la cuarentena, aunque su tasa de contagios ha ido a la baja al mantenerse en poco más de 200 diarios, lejos de los 3,000 de hace un mes.

El estado epicentro de la pandemia en el país, Nueva York, implementó sus primeras fases de reapertura para negocios no esenciales con 400,449 casos y 30,579 muertes, aunque su tasa de contagios se mantiene por encima de 600 diarios, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Uno de los estados con los mayores picos en casos nuevos es Florida, ya que ha aumentado un promedio de aproximadamente 46% durante la semana pasada, justo cuando la mayoría de la entidad entró en una segunda fase de reapertura.

El Dr. Fauci indicó que el COVID-19 tomó por sorpresa a todos los gobiernos y todavía podría ofrecer nueva ola de contagios, debido a reaperturas económicas.

“¿Dónde va a terminar? Todavía estamos al comienzo”, consideró el experto que forma parte del equipo especial de la Casa Blanca contra la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el coronavirus es un serio problema en el continente Americano, especialmente en Centroamérica y Sudamérica.

“Ayer (el domingo), se reportaron más de 136,000 casos, la mayoría en un solo día”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Casi el 75% de los casos provienen de 10 países, principalmente en las Américas y el sur de Asia”.

La mayoría de los países buscan un equilibrio entre los daños económicos y el impacto de la pandemia, debido al cierre masivo de negocios.

En EE.UU., por ejemplo, cerca de 60 millones de personas podrían haber sido contagiadas si no se hubieran aplicado las medidas de restricción social, reveló un estudio de la Universidad de Berkeley, pero eso llevó al país a registrar una tasa de 14% de desempleo.

Exigen investigación

La senadora Elizabeth Warren (D-Massachusetts), el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York) y el senador Richard Blumenthal (Connecticut) solicitaron formalmente investigar el “Proyecto Puente Aéreo” (“AirBridge”) sobre el suministro médico de la Administración Donald Trump durante la pandemia.

Las primeras indagatorias fueron en abril, pero tras los hallazgos se ha pedido oficialmente ampliar una investigación, alegando incautaciones de suministros por parte de funcionarios federales, favoritismo político, amiguismo y aumento de precios a través de vendedores externos.

El Comité de Responsabilidad de Respuesta ante Pandemias (PRAC, por sus siglas en inglés) será el que lleve a cabo la investigación del programa con base en la Ley CARES.

Warren calificó el proyecto como plagado de “demoras, incompetencia, confusión, preguntas de ética y secreto en varias agencias federales y en la Casa Blanca”.

Schumer consideró que la Administración Trump debe varias respuestas sobre su proyecto y resultados.

“Hay tantas preguntas clave sin responderse, incluyendo si ocurrieron posibles violaciones de ética por parte de funcionarios del sector privado, por qué la administración no pudo incluir protecciones de aumento de precios”, indicó.

También se cuestionará la distribución de los recursos para pequeñas empresas.

Los senadores señalan al asesor Jared Kushner como responsable del proyecto y quien debería responder por sus resultados, además de sus conexiones con los proveedores de bienes y servicios.

“Nuestra investigación muestra cómo el secreto y las mentiras eran distintivos de Airbridge, siguiendo fielmente el modelo de Trump para la respuesta ante una pandemia”, acusó el senador Blumenthal.