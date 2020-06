Fiscal de Manhattan llama mentiroso al Príncipe Andrés y pide interrogarlo en caso Epstein por abuso sexual de menores

Geoffrey Berman, fiscal federal de Manhattan, criticó y desmintió fuertemente al Príncipe Andrés ayer, después de que sus abogados afirmaran que el británico se había ofrecido a hablar con los federales sobre su amigo, el millonario pedófilo Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto.

“El Príncipe Andrés nuevamente trató de mostrarse falsamente al público como ansioso y dispuesto a cooperar con una investigación criminal federal en curso sobre el tráfico sexual y los delitos relacionados cometidos por Jeffrey Epstein y sus asociados, a pesar de que no ha dado una entrevista a las autoridades federales, ha rechazado en repetidas ocasiones nuestra solicitud de programar una entrevista de este tipo, y hace casi cuatro meses nos informó inequívocamente, a través del mismo abogado que emitió el comunicado de hoy, que no acudiría a esa entrevista”, dijo el fiscal Berman en una declaración.

“Si el Príncipe Andrew es de verdad serio acerca de cooperar con la investigación federal en curso, nuestras puertas permanecen abiertas, y esperamos noticias de cuándo deberíamos verlo“, dijo el principal fiscal federal de Manhattan.

El intercambio se produjo un día después de que se informara que los fiscales estadounidenses exigen que el Reino Unido entregue al príncipe para ser interrogado.

El Departamento de Justicia de EE.UU. recientemente omitió al Palacio de Buckingham al presentar una solicitud de “asistencia legal mutua” directo ante Ministerio del Interior del Reino Unido para obligar al príncipe a declarar, según The Sun.

La medida llevó a los abogados del príncipe a emitir una declaración ayer temprano en la que insistía en que “el Duque de York ha ofrecido al menos tres veces este año su asistencia como testigo” en el caso de trata sexual que involucra al difunto multimillonario Epstein.

Según la autopsia, Epstein se ahorcó en una cárcel federal en Manhattan en agosto mientras esperaba el juicio, pero hay presuntos conspiradores que los federales están observando en el escandaloso caso.

El príncipe Andrés no ha sido nombrado co-conspirador, aunque ha sido señalado de abusar sexualmente de algunas de las jóvenes víctimas de Epstein, afirmaciones que él ha negado con vehemencia.

Su firma de representantes legales, Blackfords LLP, dijo el lunes que el Duque de York ha tenido un “deseo de brindar cooperación” para ayudar a las víctimas de Epstein, pero que los federales no han mostrado interés en lo que tiene que decir y en cambio lo acusaron públicamente de no cooperar.

“Al hacerlo, tal vez buscan publicidad en lugar de aceptar la asistencia ofrecida”, dijo el equipo legal del príncipe.

“Es importante destacar que el Departamento de Justicia nos informó que el Duque no es y nunca ha sido un” objetivo “de sus investigaciones criminales sobre Epstein y que buscaron su cooperación confidencial y voluntaria”, dijo la firma Blackfords, citada por New York Post.

Desde su arresto en julio, The New York Times destacó la amistad en el pasado de Epstein con conocidos como el Príncipe Andrés de Inglaterra, el cineasta Woody Allen, la modelo Naomi Campbell y los presidentes Donald Trump y Bill Clinton.

Este escándalo salpicó a la Casa Blanca, llevando a la renuncia del Secretario del Trabajo, Alex Acosta, el único latino en el gabinete, debido a que fue él quien, siendo fiscal en Miami, negoció en 2008 un acuerdo de culpabilidad con Epstein, cuando fue detenido por primera vez.

