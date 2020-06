Hijas de Lupillo Rivera se pelean por la polémica con Mayeli Alonso

View this post on Instagram

Y así reacciona la otra hermana de #karizmarivera …. #babyrivera Hola mana Entendemos, no eres tú quien publicó esto, probablemente fue el equipo de su madre o su madre, incluso porque usted es una persona tan amable con un gran corazón, no haría esto. no eres tú … Sé que están tratando de cambiar la dirección de las cosas, pero no te preocupes. ¡Solo quería decir que no me tomo esto ofensivamente! Te amo, te deseo lo mejor. Te veré cuando salgas soltera. O y ya sabes boo, ¡SIEMPRE puedes enviarnos un mensaje directo siempre que lo necesites, te amamos y Irey, siempre! @karizmarivera No me metí en nada querida. Lo siento si te lastimé, simplemente no pensé que dirías algo así porque papá no fue mencionado en tu publicación y eres un amor. Pero solo quería mostrarte públicamente un poco de amor y apoyo. Eso es todo. ¡Tu single va a ser genial! Tienes nuestro apoyo y amor siempre! Las hermanas son para siempre. Recuerda eso. karizmarivera