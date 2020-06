Los 11 multimillonarios estadounidenses que incrementaron su fortuna durante la pandemia

De la incertidumbre a la bonanza. Aunque el inicio de la pandemia de coronavirus afectó sus ganancias durante finales de febrero y la primera quincena de marzo, 11 multimillonarios estadounidenses vieron incrementarse su fortuna durante abril y mayo.

La riqueza combinada de estos magnates aumentó en US$565,000 millones, un incremento de casi el 20% desde el comienzo de la pandemia, de acuerdo a un informe del Instituto de Estudios de Política.

The combined wealth of a selection of US billionaires surged by $565 billion, an increase of almost 20%:

