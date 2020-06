Salma Hayek compartió un paseo por las profundidades del océano y celebró sus 15 millones de seguidores en Instagram

View this post on Instagram

I cannot thank my followers enough for getting me to 15 million, but I can share with you on World Oceans Day, some of the wonders I have seen in one of the places that I fee defines me best, underwater. Here are 15 pictures of some of the beauties I’ve had the privilege to see in the ocean. The oceans are our lungs and one of the greatest treasures of this planet. Let’s protect them. No puedo agradecer lo suficiente a mis seguidores por llevarme a 15 millones, pero puedo compartir con ustedes en el Día Mundial de los Océanos, algunas de las maravillas que he visto en uno de los lugares que mejor me definen, bajo el agua. Aquí hay 15 fotos de algunas de las bellezas que tuve el privilegio de ver en el océano. Los océanos son nuestros pulmones y uno de los mayores tesoros de este planeta. Vamos a protegerlos. @billieeilish @finneas #worldoceansday #nature #oceans