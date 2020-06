4 recetas de ensaladas fáciles, nutritivas y ricas en fibra

View this post on Instagram

¡Nada como una FRESCA ensalada de MANZANA para compartir en familia! 🍎🥬 👤 PORCIONES: 4 📝 INGREDIENTES: – 5 manzanas rojas en cubos – 200 gr de apio en medias lunas – 150 gr de pasitas – 10 hojas de lechuga francesa o escarola – 100 gr de nuez troceada – 300 ml de yoghurt natural – 20 gr de mayonesa – 15 gr de sal – 2 pizcas de pimienta molida PREPARACIÓN: 1. Mezcla la manzana, el apio, la nuez, las pasas y la lechuga en una ensaladera. 2. En un recipiente, mezcla la mayonesa y el yogurt. Sazona. Con esta preparación adereza la ensalada. 3. Mezcla bien y sirve.