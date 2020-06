Apuñaló a su pareja por no felicitarla el día de su cumpleaños

El 3 de mayo de 2019 era una fecha muy especial para una mujer de Mánchester llamada Janet Kearns, quien justamente ese día cumplía 45 años, aparentemente plena y feliz por tener el amor de sus dos hijos y el de su pareja, un hombre llamado Alan Pearce.

Janet se imaginó que tendría un cumpleaños maravilloso y que por llegar a una edad especial, Alan le tendría preparada una gran sorpresa; sin embargo, lo único que se llevó fue una gran decepción, ya que por parte de Pearce, solo recibió en todo el día un mensaje de texto que este le envió para felicitarla.

Este hecho detonó en Kearns un terrible pensamiento de que Alan seguramente, por su mensaje tan frío, le estaba siendo infiel. Así que rápido acudió al domicilio de este y de forma violenta, le cuestionó por qué solo le envió ese texto y no se tomó la molestia de llamarle por teléfono; molesto por la situación, Pearce le dijo que estaba cansado de su actitud violenta y que si no se calmaba, le pondría fin a su relación.

Esto hizo que Janet enfureciera; tomó un cuchillo de cocina y se lo clavó en un brazo, cortándole así una arteria. La mujer observó durante varios minutos cómo el hombre se desangraba hasta que se desmayó, dejándolo así, solo, en su vivienda. Alan logró recuperar el conocimiento y pidió auxilio a los servicios de rescate, quienes lo trasladaron al hospital en donde por fortuna, le salvaron la vida.

Janet Kearns, mother of two, 46, bags 6-years jail term for stabbing her boyfriend because he texted her to say ‘Happy birthday’ instead of calling her. pic.twitter.com/KRBVNat8KV

