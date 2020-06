Divulgan videos y fotos de saqueadores de famosa tienda Macy’s de Nueva York

La policía de NYPD divulgó por primera vez fotos y videos de una pandilla que destrozó la tienda insignia de Macy’s en Herald Square (NYC), el almacén por departamentos más grande del mundo, durante las protestas y disturbios tras la muerte de George Floyd.

La policía está buscando a los saqueadores que se llevaron alrededor de $10 mil dólares en mercancías, causando además destrozos aún no calculados en Midtown.

El video, publicado por NYPD en Twitter anoche, muestra al menos a 15 personas agrupadas. Otro ángulo muestra las caras de varios saqueadores. Uno se ve empuñando un martillo, otro un tablón de madera.

Los vándalos entraron a la tienda West 34th St. alrededor de las 9:20 p.m. del lunes 1 de junio, mucho antes de que la policía comenzara a imponer el toque de queda a las 11 p.m. esa noche, detalló Daily News.

El video los muestra tirando y pateando la madera contrachapada que bloqueaba las puertas, con más personas reuniéndose a medida que la madera cedía. Luego, los vítores estallaron a medida que más saqueadores inundaron la tienda.

NYPD también publicó la foto de un hombre buscado por el saqueo de una farmacia en East Village horas después.

Ese sospechoso era parte de un grupo que levantó la puerta principal y rompió un vidrio de la Farmacia “Abacus” en 2nd Av y 11 St, a las 2 a.m. del 2 de junio.

Cualquiera que reconozca a los saqueadores debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨 for A BURGLARY inside of 151 West 34th street. #Manhattan @NYPD14pct on 6/1/19 @ 9:40 PM 💰Reward up to $2500👓Seen them? Know who they are?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/zf3u1VObhN

