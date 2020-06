J.K. Rowling revela que sufrió abuso sexual y violencia doméstica

La escritora se sinceró en un ensayo publicado en su página oficial

J.K. Rowling, autora de la saga literaria de Harry Potter, reveló que fue abusada sexualmente en su juventud y que sufrió violencia doméstica por parte de su primer esposo.

“No lo había dicho no porque me avergüence sino porque es traumático revisitarlo y recordarlo. También porque quería proteger a mi hija de mi primer matrimonio, no quería declararme la única dueña de una historia que también le pertenece a ella“, expresó en un ensayo publicado ayer en su página oficial.

La británica escribió un texto como respuesta a la controversia que generaron una serie de mensajes publicados en Twitter relacionados con la identidad de género y por los que fue tachada de transfóbica.

En el ensayo, la autora explicó que sus declaraciones derivaron de los planes del gobierno escocés de eliminar el concepto de sexo y cambiarlo por género, lo que permitiría que significaría que, con tan sólo decirlo, un hombre podría reconocerse como mujer.

“Cuento mi historia no en un intento de ganar simpatía, pero en solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen experiencias como la mía y que han sido señaladas como discriminatorias por preocuparse por tener espacios para un sólo sexo.

“Si pudieran meterse en mi cabeza y entender lo que siento cuando leo que una mujer trans fue asesinada a manos de un hombre violento, sólo encontrarían solidaridad y empatía“, agregó.

Rowling compartió las razones por las que no está de acuerdo en que se elimine el concepto de sexo y que muchas instituciones y organizaciones han cedido con tal de no ser consideradas transfóbicas.

Sin embargo, reiteró su preocupación y consternación por la violencia que han sufrido abuso sexual o violencia doméstica.

También expuso que, tras sus reacciones, a lo que para ella era un lenguaje denigrante para la mujer, regresaron los ataques de muchos activistas de la comunidad trans que la llamaron, entre otras cosas, TERF, el acrónimo para Trans-Exclusionary Radical Feminist (Feminista Radical Trans-Excluyente).

Y es que, desde hace casi dos años, la escritora investiga a la comunidad trans para una serie de crimen que escribe y que tendrá relación con el tema.

“Tengo un pasado complejo, que moldea mis miedos, intereses y opiniones. No olvido esa complejidad cuando creo un personaje y menos cuando se trata de la gente trans.

“Todo lo que pido, y quiero, es una similar empatía y entendimiento, se extienda a los muchos millones de mujeres, cuyo único delito es que se escuchen sus preocupaciones sin recibir amenazas y abusos”, concluyó.