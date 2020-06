Mayeli Alonso reveló que los Rivera la querían silenciar por $3,000: ella les pidió $50,000

La empresaria explotó contra Lupillo Rivera y narró cómo fue el intento de abuso sexual del que fue víctima

Mayeli Alonso recriminó a su ex esposo Lupillo Rivera que sea ahora, cuando ella libra un espinoso problema legal, que denuncia que ella fue infiel.

“No me sorprende, no es la primera vez que hace algo así… eso te habla de su integridad, cuando tu vas y pides un divorcio puedes llenar las razones, él no puso infidelidad. Ahora que dice esto, se me hace muy absurdo. ¿Por qué no lo dijo cuando metió la demanda de divorcio?“, expresó la empresaria a “De Primera Mano” en México.

Lupillo fue citado a declarar en una controversia legal que mantiene Mayeli con Daisy Cabral, en la que hay una denuncia de agresión sexual.

Mayeli contó que Juan, el novio de Daisy, se metió a su cama en Las Vegas: “Quiso aprovecharse de mí sexualmente”.

“Le dije si me vuelves a hacer esto, Daisy va a enterarse”, agregó Mayeli, quien reveló que el agresor la acosó en redes sociales tras la ruptura con su ex socia.

De acuerdo con Mayeli, Lupillo distrajo la atención y minimiza su demanda con su declaración. “Ellos mandaron a hablar a Lupillo y a personas de mi equipo de trabajo, las personas de mi equipo de trabajo se negaron a ir”.

“Es un plan estratégico para minimizar la acusación que tengo por acoso sexual… con la declaración de Lupillo de que yo soy infiel, minimizan mi acusación en contra de Juan”, dijo.

Mayeli aclaró que la familia Rivera intentó hacer que firmara un acuerdo de confidencialidad por 3,000 dólares al mes. “Yo le dije, ¿y yo qué hago si tú hablas de mí?”

La ex de Lupillo reveló que le pidió a Juan Ramírez 50,000 dólares al mes para firmar tal contrato.

La ex integrante de “Rica, Famosa y Latina”, negó que haya firmado un contrato por por 1.7 millones de dólares con Daisy.

“Es falso, el primer contrato que firmamos... trabajamos un año sin firmar contrato. Yo venía de ‘Rica, Famosa y Latina’, estaba hablando con empresas para la distribución de mi propia línea, registré mi nombre. Yo la puse por mi voluntad 50% dueña, porque cumplo mi palabra. Quedamos en que ella me iba a dar un adelanto. “El contrató fue por 1.3 millones, un adelanto de seis meses de venta de producto, ella me pidió poner el dinero antes, ella lo aceptó, tenía todo el derecho de seguir con el acuerdo inicial”.

La empresaria agregó. “Cuando pasó lo de mi divorcio, agregamos otros productos a la línea, yo no soy modelo, yo no soy blogger. Cuando se agregaron esos productos, se tenía que agregar más dinero, como 300 o 400,000 dólares, pero había un dinero“.

Según Mayeli, Lupillo nunca estuvo en medio del negocio entre ella y Daisy.

“Cuando yo empecé con ella, ella no tenía para invertir, yo fui la inversionista única de la primera línea del producto. Ella dice que te contrató por ser la esposa de Lupillo Rivera. Sería muy estúpido pensar que firmas un contrato con una persona para que la imagen sea otra persona… la carrera de Lupillo estaba súper mal“.

