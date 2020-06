Primero Galilea Montijo, ahora Andrea Legarreta envuelta en engaño cybernético

View this post on Instagram

No me relacionen con esa mujer que cometió actos de vandalismo!! Porque NO ES FAMILIAR MÍO!! Llevar el mismo apellido ( si es que lo lleva) NO nos hace familia. NO APOYO LA VIOLENCIA DE NINGÚN TIPO!! Yo NO DESTRUYO, trato de CONSTRUIR! Trato de apoyar a quienes puedo y ser un buen ejemplo para mis niñas… Y CLARO QUE ME EQUIVOCO y cometo errores, pero JAMÁS apoyaría algo así!! Y así fuera mi hermana, sería en todo caso una decisión de ELLA! Pero mi familia lo que me ha enseñado es a RESPETAR y a pesar de la maldad de otros NUNCA dejar de ser una buena persona… En fin… GRACIAS por leerme y por su apoyo #UnaVezMás #DiosMeLosBendiga y sigamos tratando de hacer el bien en un mundo dónde la humanidad está cada vez más deshumanizada… 🙌🏻🙏🏻❤️🙏🏻