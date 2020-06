Rashel Díaz se quita las extensiones y conquista las pantallas de Telemundo con su cambio de look 

Con 46 años de edad, la ex modelo de Sábado Gigante es ahora es una de las conductoras consentidas de la televisión hispana

Rashel Díaz decidió cambiar su look y ahora luce una cabellera más corta y con unas luces que le permiten lucir más fresca y joven. Su nueva imagen sorprendió y encantó a sus fans por partes iguales.

A través de Instagram la co-conductora de Un Nuevo Día explicó que llevaba ya mucho tiempo pensando en realizarse este cambio, el cual llevó a cabo el fin de semana. Ahora Rashel se ha quitado las extensiones y luce el corte de cabello que le fascina.

Este fue el proceso al que se sometió la cubana para poder lucir este cambio de look que la tiene encantada. Junto al vídeo Rashel expresó lo siguiente: “Tenía mucho tiempo queriendo un cambio de look y adivinen qué lo hice. Pensé: ¿Porqué no? De eso se trata la vida, de tomar riesgos. Si quieren ver el resultado final tienen que ver todo vídeo. No se vale adelantar”.

A este cambio de look Rashel lo ve como una muestra de amor propio de buscar verse y sentirse bella. “Cuando empezamos a creer en nosotros mismos, florecemos. Y todo eso pasa cuando aumenta nuestro amor propio, así que ya saben mi gente linda a valorar cada una de nuestras cualidades, nuestra esencia y talentos”.