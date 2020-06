Trump pide a CNN que se disculpe por encuesta en la que Biden lo barre

Al presidente Donald Trump le incomoda verse en segundo lugar.

La campaña del mandatario estadounidense pidió a la cadena CNN hacer una disculpa pública por publicar una encuesta en la que el demócrata Joe Biden lidera por amplio margen.

“Respaldamos a nuestra encuesta”, dijo Matt Dornic, vocero de CNN.

El sondeo conocido el lunes fue hecho por la encuestadora SSRS. Allí Biden aparece en primer lugar con un 55% de la intención de voto. Trump es segundo a 14 puntos con un 41%. Además, la aprobación a Trump cayó a 38%, su peor registro desde enero de 2019. La desaprobación de su presidencia es de 57%.

Trump dijo que la encuesta era “falsa” y pidió un análisis.

“He contratado a la encuestadora muy respetada, McLaughlin & Associates, para analizar la encuesta CNN de hoy (y otras), que sentí que era FALSA debido al increíble entusiasmo que estamos recibiendo”, escribió Trump en Twitter.

I have retained highly respected pollster, McLaughlin & Associates, to analyze todays CNN Poll (and others), which I felt were FAKE based on the incredible enthusiasm we are receiving. Read analysis for yourself. This is the same thing they and others did when we defeated…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020