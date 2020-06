Jorge Bernal de Suelta la Sopa encara a Giovanni Medina, ex de Ninel Conde

El conductor de Suelta la Sopa le habló de "hombre a hombre" al padre del hijo de Ninel Conde

El ex de Ninel Conde, Giovanni Medina, conversó directamente con el programa Suelta la Sopa y fue entrevistado por Vanessa Claudio. El empresario dijo que no es cierto que Ninel Conde no hable con su hijo y muchos detalles más que refutaban las declaraciones de la actriz. Pero el punto máximo de polémica llegó cuando el conductor de Telemundo, Jorge Bernal, le pidió el celular a Vanessa y entabló una conversación directamente con Giovanni.

Jorge le dijo que le hablaría de “hombre a hombre y de padre a padre”, le insistió que el único afectado en esta situación es su hijo Emmanuel, ya que todo hijo necesita a su madre cerca. Le pidió que “por favor”, junto a Ninel Conde, solucionen los problemas como adultos y padres del niño. Además, le reiteró a Giovanni el aprecio que siente tanto por él como por su ex Ninel.

Giovanni, por su parte, le respondió al conductor: “El niño sufrió a los tres meses de nacido cuando su madre se iba a hacer una obra de teatro y sólo estaba en casa 5 días al mes”. A lo que Bernal respondió diciendo “que el daño será cuando Emmanuel crezca y vea todas estas noticias y le afecte la situación en la que estuvo involucrado”.

En medio de la entrevista quedó claro que esa es la opinión personal de Jorge Bernal pero, efectivamente será un juez en México el que decida qué sucederá con la custodia del menor.

