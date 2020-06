Llevaron tres explosivos a un hospital de Nueva York

Robert Roden fue arrestado por llevar tres dispositivos explosivos a un hospital de Long Island (NY) el martes por la noche, dijo la policía ayer.

Roden, de 33 años, fue detenido por primera vez por la policía de la Universidad Stony Brook después de que un guardia de seguridad del hospital denunció a un hombre sospechoso dentro de la sala de emergencias justo después de las 9 p.m.

Oficiales de la universidad encontraron un paquete sospechoso dentro de la mochila de Roden y llamaron a la policía del condado para pedir ayuda.

Dos pisos del hospital fueron evacuados durante varias horas el martes por la noche por la alarma.

Ayer por la mañana, el jefe de policía de la Universidad Stony Brook, Robert Lenahan, determinó que el paquete era seguro.

“Se buscó en la mochila del hombre, se hizo segura y se retiraron los elementos para su posterior análisis. University Hospital ha reanudado las operaciones normales”, dijo en un comunicado a Patch.com.

Pero horas después, la policía del condado Suffolk confirmó que Roden llevaba tres dispositivos reales. También encontraron explosivos adicionales en su casa en Mastic Beach.

Roden fue acusado de posesión criminal de un arma y de una sustancia controlada. Sus explosivos están siendo examinados por el FBI.

