12 millones de personas están en riesgo de no recibir sus cheques de estímulo ¿Qué pueden hacer?

Tienen hasta el 15 de octubre para arreglar su situación

Muchas personas están en riesgo de no poder recibir sus cheques de estímulo de $1,200 dólares. Se calcula que son hasta 12 millones los individuos que podrían quedarse sin estos pagos que les corresponden, de acuerdo con CNBC.

Esta información la dio a conocer el Centro de Presupuestos y Prioridades de Política, un instituto de investigación y política no partidista. El centro basó sus cálculos en datos obtenidos de la oficina del Censo.

Como recordarás, el Congreso autorizó el envío de cheques de estímulo a millones de ciudadanos al aprobar la Ley CARES. Los pagos incluyen hasta $1,200 dólares para individuos, $2,400 dólares para parejas casadas y $500 dólares por cada niño menor de 17 años.

El IRS ha estado enviando los pagos por depósito directo y por correo, con base a las declaraciones de impuestos de las personas, y hasta la fecha, el gobierno ha entregado alrededor de 159 millones de cheques.

Sin embargo, es difícil que este dinero le llegue a la gente con bajos ingresos, ya que generalmente este grupo no presenta declaraciones de impuestos. Por lo tanto, podrían estar en riesgo de quedar fuera de los apoyos.

Los 12 millones de personas que están en riesgo de no recibir su dinero incluyen aquellos que no han trabajado durante un largo período de tiempo, familias de bajos ingresos con niños, y adultos de bajos ingresos que no tienen hijos.

Una solución

Para que ellos puedan recibir sus pagos, lo que deben hacer es proporcionar su información al IRS a más tardar el 15 de octubre a través de una declaración de impuestos de 2019 o usando la herramienta “Non-filer”, la cual consta de un formulario en línea simplificado para las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos.

Dicha herramienta requiere que un usuario haga una cuenta en línea, ingrese algunos datos personales y verifique una dirección de correo electrónico.

Cabe señalar que el IRS planea emitir todos los pagos del cheque de estímulo de la Ley CARES antes del 31 de diciembre de este año.

