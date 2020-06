Video y fotos muestran a saqueadores de tienda de lujo en SoHo, Nueva York

Ladrones concentrados en robar bolsos de lujo fueron captados a través de videos y fotos de seguridad mientras saqueaban una tienda en SoHo, uno de los vecindarios más afectados por el vandalismo a principios de este mes en NYC.

Los ladrones, hombres y mujeres jóvenes, se aferraron a bolsos nuevos y usados, valorados en más de $375 mil dólares de firmas como Hermes, Fendi, Louis Vuitton y Balenciaga, según un video publicado por la policía de Nueva York ayer.

El disturbio ocurrió en la tienda “Rebag” en West Broadway, alrededor de las 11:30 p.m. el lunes 1 de junio, en una distorsión de las protestas por brutalidad policial en la muerte de George Floyd.

El video muestra a varios hombres enmascarados agarrando cajas y bolsos después de entrar por la puerta principal.

Nadie ha sido detenido por este caso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

