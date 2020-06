3 ideas de sopas frías de verano: Nutritivas, bajas en calorías y suben las defensas

View this post on Instagram

Dale un giro a la tradicional receta mexicana de gazpacho y preparar esta opción con sandía. 😋

Necesitas: 1 pimiento troceado 2 jitomates troceados 1 diente de ajo pequeño 1/3 taza de aceite de oliva 1 taza de agua 1/3 baguette 2 tazas de cubos de sandía 1 taza de verdolagas 1/2 taza de queso feta desmoronado 

Paso a paso: Licua la mitad de la sandía con el jitomate, pimiento, ajo, la baguette y el agua. Una vez que tenga una consistencia tersa, sin dejar de licuar, agrega el aceite de oliva y salpimienta. Rectifica el sazón. Sirve y termina con el resto de la sandía, verdolaga y queso feta.