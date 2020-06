Acusan a sádico de envenenar indigentes para grabar videos en California

William Robert Cable fue arrestado en California por supuestamente alimentar con comida envenenada a ocho personas sin hogar, y luego filmarlas cuando se retorcían de dolor, según un informe.

Cable (38), residente de San Andreas, supuestamente dijo a las víctimas que estaban participando en un “desafío de comida picante” durante una serie de ataques en la ciudad costera Huntington Beach a mediados de mayo, según el diario Orange County Register.

En cambio, les dio comida mezclada con una sustancia cáustica derivada de los chiles que tenía el doble de fuerza que el aerosol de pimienta, lo que provocó que sufrieran síntomas similares a las convulsiones, dificultad para respirar y dolor de estómago intenso, dijeron los fiscales, según el periódico.

“Estos seres humanos fueron atacados porque son vulnerables”, condenó el fiscal de distrito del condado Orange, Todd Spitzer. “Fueron explotados y envenenados como parte de una forma retorcida de entretenimiento, y su dolor fue registrado para que su atacante pudiera revivirlo una y otra vez”.

Cable supuestamente les dio cerveza a algunas de las víctimas para atraerlas a comer, y varias fueron hospitalizadas después, dijeron los fiscales. No tenían idea de que la comida estaba mezclada con una sustancia llamada oleorresina pimiento.

La alcaldesa de Huntington Beach, Lyn Semeta, expresó su indignación por el inquietante ataque y dijo: “La naturaleza cruel de estos crímenes conmociona la conciencia”.

Cable fue acusado de ocho cargos de envenenamiento y enfrenta un máximo de 19 años y tres meses tras las rejas. Está detenido con una fianza de $500 mil dólares.

Los fiscales dijeron que no hay indicios de que planeara compartir o vender públicamente el video.

Man Charged With Poisoning After Homeless People Eat Food Laced With Pepper Spray https://t.co/DVhJARpJGs pic.twitter.com/6uolgNbCyI

— NBC Chicago (@nbcchicago) June 12, 2020