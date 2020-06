En ropa interior, la hija de Consuelo Duval muestra infartante escote

View this post on Instagram

Carta al hdp que le rompió el corazón a mi amiga. Deja tu ego O métetelo por el culo Yo sé que estás hambriento de algo, pero, tienes que alimentarte de su amor? Tienes que vaciarla? Tu y yo sabemos que la estás dejando sin nada y a ti ni siquiera te importa lo que te da. Tú solamente quieres recibir- lo que sea, de quien sea- Te lo pido por favor, termina lo que empezaste y jódele la vida (más) no le dejes la puerta abierta, sácala de tu vida, se cruel si es necesario pero no le des esperanza, ayúdame, porque se me está muriendo de dolor y yo ya no se que hacer. No hagas excusas de que ella te importa y no quieres que sufra solamente para tener un pie adentro por si tu plan de escape no funciona. Anda, no seas cobarde, suéltala, de lo demás me encargo yo. . . . #fridaynight #inspo #playpaly 📸- @yosoychicorudo