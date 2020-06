Issa Vegas expone sus curvas al estilo de Yanet García con un mini vestido rojo

La sensual chica fitness lució un vestido que resaltó su cuerpazo de infarto

La sexy coach, Issa Vegas mantiene su racha de candentes imágenes compartidas en sus redes sociales, en donde recientemente presumió un video en el que modeló un vestido que dejó a la vista sus torneados atributos, mismos que podrían desbancar a la mismísima Yanet García.

La modelo argentina es una de las favoritas de Instagram, en donde actualmente cuenta con 6.5 millones de seguidores, mismos que van en aumento gracias a las provocativas imágenes que comparte todos los días.

Y es que, en el último video que se puede ver en su galería de imágenes, Issa prendió fuego con un sexy modelito que resaltó sus curvas y con el que compartió cómo se siente luego de permanecer durante varios meses encerrada en su casa.

“Ya ha llegado el momento en la cuarentena que ya estoy así. Aunque entreno lo más que puedo y le hecho ganas… aún así́ siento que me falta mucho por dar, y me desespera no verme como me gustaría, aunque también sé qué hay días sobre todo en las mujeres que así nos sentimos. No queda de otra más que echarle pa’ delante“, escribió.

Aunque en el texto narró lo mal que se siente durante estos días en que no ha podido entrenar como le gustaría, cientos de admiradores no dudaron en compartir algunas palabras para motivarla.

“Eres muy bonita y un ser humano increíble“, “Tienes un cuerpazo“, “Estás bellísima no te desanimes“, “Eres una mujer espectacular“, son algunos mensajes que recibió la modelo de 24 años de edad.

Por si esto fuera poco, hace unos días, reveló un video más en el que presumió sus curvas de infarto mientras se broncea con un diminuto bikini amarillo que dejó muy poco a la imaginación.