Bárbara López, una mitad de “las Juliantinas”, da la sorpresa y modela en su jardín un minibikini color café

View this post on Instagram

Yo sé que no me veo pasándola tan mal en esta foto pero no tengo ganas de que sea así y si eso sucede no escojo transmitírselo a ustedes, no porque quiera evadirlo o ignorarlo si no porque son momentos de proyectar cosas bonitas! Al final lo que más disfrutamos es poder estar con las personas que más queremos y ver a toda esa gente que forma parte de nuestras vidas y que extrañamos, poder salir y divertirnos en el los lugares hermosos que tiene nuestro planeta. Pero hoy nos toca quedarnos en casa y sacarle jugo a lo que tenemos, cada día que pasa estamos más cerca de poder regresar a nuestra rutina habitual. Vamos a echarle ganas y luchar por mantenernos positivos, es una lucha cada día pero seguro que nos vamos a llevar mucho de esto. #pandoracontigo #pandoramx @theofficialpandora