Sherlyn confiesa que las complicaciones en el parto afectaron su proceso de lactancia

La actriz compartió con sus seguidoras de redes sociales que pasó por momentos de angustia porque no sabía si podría alimentar a su hijo

Desde el nacimiento de su primer hijo, Sherlyn está viviendo una de las etapas más felices de su vida, tal como lo ha demostrado en diversas publicaciones de redes sociales, sin embargo, también ha enfrentado nuevos cambios para los que no estaba preparada del todo, así lo confesó en una transmisión en vivo con la doctora Michelle Klap, con quien compartió algunos consejos de lactancia materna y confesó cuáles fueron sus miedos a unas horas del nacimiento de su bebé.

Durante la plática que mantuvo la actriz este sábado a través de su cuenta oficial de Instagram, resolvió algunas dudas de sus seguidoras, a quienes les reveló que desde que llegó su bebé, el pasado 30 de mayo, ha tenido noches difíciles, pues aún no logra entender del todo las necesidades del recién nacido.

Además, habló de las complicaciones que hubo durante el parto y cómo afectó a su proceso de lactancia:

“Como bien saben, nació pesando poquito, hubo algunas complicaciones a la hora de su nacimiento y a la hora que me dan a mi bebé y que yo esperaba que todo fuera miel sobre hojuelas o leche sobre hojuelas, o como sea que le quieran llamar, pues resulta que el bebé se cansaba y quería estar dormido todo el día“, narró la actriz de 34 años de edad.

Aseguró que uno de sus miedos más grandes fue no poder alimentar a André:

“Yo estaba muy preocupada porque el doctor que atiende a André es súper pro lactancia, entonces me dijo no te preocupes, ellos vienen con una reserva y si no quiere comer todavía, comerá“.

Sin embargo, fue gracias a su consultora de lactancia que logró superar el problema, ya que su cuerpo estaba sufriendo las consecuencias por no saber exactamente cómo alimentar al bebé:

“Entonces mi miedo era cómo y si no logro producir leche no va a comer, cuándo va a comer mi bebé, era como con muchísima angustian. No es broma niños, tenía moreteadas las bubis en mi desesperación de que apretaba así sin control, no, no, no, fatal“, aseguró la estrella de televisión.