3 deliciosas y fáciles recetas para aumentar la inmunidad desde casa

View this post on Instagram

#LunesLight Disfruta de una saludable y deliciosa pasta de calabaza. 🤩 #CocinaFácil #pasta #calabaza #recetas #recetasfáciles #lunes #recetassaludables #comida #cocina . . . Necesitas: 5 calabacitas grandes cortadas en tiras delgadas y blanqueadas 2 tazas de jitomates cherryde colores 1 taza de parmesano rallado 2 dientes de ajo picados 5 cucharadas de aceite de oliva 1/3 taza de perejil picado Paso a paso: Saltea los cherries y el ajo con el aceite de oliva en un sartén grande, agrega la calabacita y salpimienta. Termina con el perejil y el parmesano.