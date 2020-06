¿El cadáver de una persona o de un zombie? La foto de unos “dedos” que causó conmoción en Twitter

Una foto que recientemente fue compartida en Twitter por una usuaria llamada Susanta Nanda, la cual radica en la India, se ha convertido de forma involuntaria en un reto viral, pues esta guardia forestal ha pedido a sus seguidores que adivinen qué “animal” se encuentra escondido detrás de lo que parece una valla de madera.

En la imagen se puede apreciar algo que parecen unos dedos necrosados, debido a que se ven de color morado y lo que pareciera ser la uña en color negro.

Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO

— Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020