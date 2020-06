La foto del príncipe Carlos que hizo saltar las alarmas sobre su estado de salud

En las últimas horas, se viralizó en Twitter una foto del príncipe Carlos con un detalle que llamó la atención y causó preocupación: los dedos de sus manos, que se veían notablemente hinchados y enrojecidos.

“Los dedos del príncipe Carlos me tienen preocupado”, escribió en Twitter el usuario @ForgottenScouse al compartir dos imágenes del heredero de la corona británica. La publicación ya superó los 170,000 likes y disparó todo tipo de teorías sobre la causa detrás de esa condición.

Según el sitio británico Metro, el príncipe de Gales sufre de hinchazón de manos y pies durante largos viajes al extranjero, y su afección se agrava cuando está expuesto por largo tiempo a climas cálidos.

Según los expertos, las causas pueden ser retención de agua, mala circulación o artritis. En este sentido, en una gira por Australia en 2012 incluso él mismo bromeó sobre el tema y dijo que tiene “dedos de salchicha”, pero que están controlados por sus médicos.

El problema ya había salido a la luz en noviembre del año pasado, cuando Carlos visitó Nueva Delhi como parte de una gira real por la India. En esa oportunidad, visitó el Templo Sikh de Bangla Sahib, donde se quitó los zapatos y las medias para entrar descalzo y varios notaron que tanto sus manos como pies estaban más hinchadas de lo normal.

