Zuria Vega confiesa las razones por las que no desea tener más hijos

La actriz aseguró que por ahora la familia que formó con Alberto Guerra está completa

Zuria Vega está completamente segura de que la familia que ha formado a lado de Alberto Guerra es perfecta, por lo que la posibilidad de convertirse en madre por tercera vez es algo que en estos momentos no cruza por su mente.

Por medio de una transmisión en vivo de Instagram que compartió con su amigo y compañero de telenovelas, Daniel Arenas, la actriz reveló algunos aspectos de su vida, entre los que destacó la idea de ser mamá nuevamente, situación que por el momento queda completamente descartada, pues cree que su familia está completa.

“Creo que mis hijos fueron sumamente deseados, planeados. Me he entregado a mis hijos de lleno, les he dado pecho, baños y justo en este momento, en esta cuarentena ha sido un marcador muy claro de mi vida, siento estoy cerrando un ciclo de no dormir, de leche materna ya que ahora que Luka ha cumplido el año, la verdad el pensar ahorita en tener otro bebé para mí no es como: ‘Woow qué padre tener otro bebé’“, compartió.

Aunque no descartó la idea, acepto que, si por algún motivo llegara a quedar embarazada, sería la más feliz y lo amaría tal como a Luka y Lua. En cuanto al sexo que le gustaría que tuviera, la protagonista de “Mi marido tiene familia” respondió que le gustaría un niño, pues podría tener una buena relación con su segundo hijo.

La hija de Gonzalo Vega aclaró que no planea más hijos por el momento, pero prefiere no hablar del tema porque está consciente de que la vida da muchas vueltas y por ahora solo prefiere enfocarse en su carrera profesional y como mamá de sus dos hijos: “En este momento de mi vida estoy lista para regresar a mi chamba a lado de mis hijos, pero en esta etapa donde la maternidad no sea mi frente, ya estoy sintiendo como que estoy aquí, mi cuerpo por fin empieza a sentir que pasé dos partos, ya pasé esos procesos. Ya estoy durmiendo por fin otra vez porque son 3 años de no dormir, me da mucho gusto esta etapa de mis hijos ya más grandecitos y creo que hay que saber cerrar los ciclos por lo menos por el momento“, finalizó.