Hallan cadáver ardiendo y maniatado entre la basura, en dantesca escena en El Bronx

Fue encontrado por los bomberos al extinguir un fuego en una autopista

El cuerpo de un hombre fue encontrado en llamas en El Bronx, a un costado de Hutchinson River Parkway la madrugada del lunes.

El hombre no identificado fue descubierto alrededor de las 12:15 a.m. en la ruta norte hacia la salida 6 a New Haven (CT).

Los bomberos respondieron a la llamada sobre un incendio de basura en el lugar y descubrieron el cuerpo al extinguir el fuego, según FDNY y la policía de Nueva York.

Además de ser quemado, el cadáver estaba desnudo y tenía las manos atadas a la espalda, informó News 12.

No estaba claro de inmediato si el hombre fue quemado vivo o si ya estaba muerto antes de que su cuerpo fuese incendiado.

La oficina del médico forense de la ciudad espera confirmar la causa de muerte. Los investigadores han rastreado el área en búsqueda de evidencias.