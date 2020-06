Hombre es operado de emergencia al encontrarle un pez en el recto

Un hecho casi inaudito ha sido dado a conocer por varios medios de China, en donde un hombre de aproximadamente 30 años tuvo que ser operado prácticamente de emergencia, luego de que los doctores le encontraron algo inverosímil en el recto.

Resulta ser que el martes de la semana pasada, el hombre llegó a la sala de emergencias del hospital Zhaoqing First People’s, localizado en la provincia de Guangdong, ya que presentaba un dolor abdominal intenso. Al realizarle una radiografía, descubrieron que en esta zona del organismo se había alojado un pez.

A 30-year-old man in China has had a whole fish removed from his rectum after he had allegedly sat on it by accident.

Gruesome footage shows medics removing the dead blue tilapia from the patient's body at a hospital.#BorderlessUpdates pic.twitter.com/o5E7rHhySU

