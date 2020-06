Los duros momentos que Carolina Sandoval vivió al convertirse en madre soltera

View this post on Instagram

Solo le doy gracias a Dios por ellas, porque como hija y como madre me siento plena, completa, extremadamente bendecida y soy feliz de compartirles mi vida entera en una foto…y aunque me encuentre como me encuentre… si las tengo a ellas este día de la madre en #cuarentena es otro día para recordar por siempre porque tenemos lo necesario #salud #amor #apoyo #lealtad #seguridad y créanme todo lo demás sobra. #cosasquesientecaro #diosesbueno #mothersday #cuarentena #madred2