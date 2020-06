Temen mayor abuso infantil no reportado en Nueva York durante el encierro por coronavirus

Durante la cuarentena, los reportes por abuso y negligencia infantil han descendido, pero para algunos expertos eso no es motivo de celebración.

Al contrario, temen que estando los niños mayormente en casa, aislados, sean más vulnerables al maltrato, pues las escuelas y consultorios médicos, cerrados desde marzo, suelen ser los principales centros para detectar anomalías.

“Esperarías que sea porque el abuso infantil está disminuyendo, pero no lo creo”, dijo la Dra. Mary Pulido, Directora Ejecutiva de la Sociedad de NY para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NYSPCC).

“Los maestros y el personal de la escuela tienen sus ojos en los niños todo el tiempo y pueden interrogarlos, construir relaciones con ellos”, explicó Pulido a Fox News.

Un artículo reciente en The New York Times destacó que en las primeras ocho semanas de la primavera de 2019 la Agencia de Bienestar Infantil (ACS) de la ciudad recibió en promedio 1,374 denuncias semanales de abuso o negligencia para investigar. En el mismo período de este año, ese número fue de sólo 672, una caída del 51%.

Eso concierne también a los pediatras, quienes dicen que la falta de visitas al consultorio no les permite a los médicos detectar signos de posible abuso.

“No estamos viendo a esos pacientes en nuestra oficina y no van a las escuelas, así que esto es extremadamente preocupante, dijo la Dra. Sara Siddiqui, pediatra de la NYU Langone Huntington.

Los expertos creen que, en ausencia de pediatras y personal escolar, corresponde a la comunidad actuar si cree que un niño está en problemas.

“Todos, amigos, vecinos y familiares, todos tenemos que ser los ojos que están cuidando a estos niños”, dijo Pulido. Las denuncias pueden hacerse llamando al 311.

Además de la disminución en los informes de abuso y negligencia, la pandemia ha obligado a los investigadores a cambiar la forma en que hacen su trabajo y las visitas a hogares, en los casos en que se ha detectado el abuso, debido al distanciamiento social y los temores de contagio, siendo los vecindarios pobres los más poblados y afectados.

Por lo pronto, las aulas de NYC, el distrito escolar más grande del país, siguen cerradas por lo menos hasta septiembre.

Se sospecha que otros miembros en los hogares, especialmente las mujeres, han sido más víctimas de la violencia durante el encierro.

