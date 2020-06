Ximena Herrera se deja ver con minibikini colgada en una palmera

View this post on Instagram

Y así …. a veces con momentos buenos, otros con malos… pero un día te despiertas y te vuelves a reconocer. Fuerte, segura, COMPLETA, sabia y resiliente. Quiérete, y quiérete un CHINGO! para que jamás aceptes menos de lo que mereces. Para que no te sientas comprometida con nada, ni con nadie. Con el corazón lleno de agradecimiento, creatividad, con hambre de evolución y no de repetición. Cambia tus conexiones neuronales aprendiendo algo nuevo, vibrando muy alto! Cuida de los que te cuidan y más de los que te aman. Se vale tambalear, pero qué rico es reconocerlo y ver que el único obstáculo eras tú misma. #LibérateDeTusCreencias #InteligenciaEmocional #Neurociencia 🧠👩🏻‍💻🦋🌪🔥#VibraBonito 🧚🏻🙏