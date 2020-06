Dos muertos y nueve heridos al estrellarse auto contra un árbol en Nueva York

Dos personas murieron y nueve resultaron heridas cuando una camioneta se estrelló contra un árbol en el condado Rockland, 38 millas al norte de NYC.

El infortunio sucedió después de las 4 p.m. del lunes en el área de New Hempstead Road y Conway Court, en Ramapo.

La policía dice que una camioneta Ford Econoline 2009 que transportaba a 11 personas se salió de la carretera y golpeó un árbol. Dos hombres no identificados de 47 y 22 años murieron.

Varios ocupantes quedaron atrapados y tuvieron que ser liberados por los bomberos. Algunos fueron llevados al Hospital Nyack y el resto al Centro Médico Westchester.

El alcance de las lesiones de los nueve heridos no quedó claro de inmediato, reportó ABC News.

La Unidad de Investigación de Choques de la Policía de Ramapo está trabajando para determinar qué causó que el conductor perdiera el control.

2 dead, 8 injured when van crashes into tree in Rockland County https://t.co/OLQmGLfxV5 pic.twitter.com/qFIBYdiJPS

— Eyewitness News (@ABC7NY) June 16, 2020