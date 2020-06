Horrible final para ciclista adolescente: murió arrollada por bus en Nueva York

Una joven de 19 años murió ayer al ser atropellada por un autobús de la MTA mientras conducía su bicicleta en el Upper East Side de Manhattan (NYC).

NYPD respondió al accidente en 5th Avenue y East 59th St justo antes de las 9 a.m. del martes.

La pedalista fue encontrada en la calle con heridas graves en la cabeza y declarada muerta en la escena.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) dijo que la ciclista no identificada hizo contacto con la parte trasera derecha de un autobús de la ruta BxM10 que viajaba hacia el sur en la 5ta Avenida.

Nadie a bordo del autobús resultó herido. El conductor de 50 años se quedó en la escena, informó Fox News.

El accidente ocurrió pocos días después de que un pedalista hispano muriese arrollado en El Bronx.

