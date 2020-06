Joven negro se ahorcó en parque de Nueva York; alarma por otra soga hallada colgando, mientras FBI investiga casos en California

Un patrón similar se está repitiendo en varios lugares del país

Dominique Alexander se suicidó en un parque de Nueva York, según concluyó ayer el reporte forense.

El joven negro de 27 años fue encontrado colgado de un árbol con una soga alrededor del cuello en Cloister Path en Fort Tryon Park, en el Alto Manhattan, alrededor de las 6 a.m. del 9 de junio, dijo la policía.

Fue declarado muerto en la escena por trabajadores de emergencia (EMS). Una semana después, ayer la Oficina del Médico Forense de la ciudad dictaminó que se trató de un suicidio.

Su hermano Keats Alexander dijo a Pix11 que están afligidos y que Dominique “definitivamente fue amado por su familia y su comunidad”.

El suicidio de Dominique coincide con informes similares sobre personas negras muertas por ahorcamientos, en medio de sospechas sobre las circunstancias que han provocado investigaciones federales del FBI.

Su caso forma parte de una tendencia vista en los últimos días con la muerte de dos hombres negros colgados de árboles en el sur de California, en medio de manifestaciones por los derechos afroamericanos en todo el país, tras la muerte de George Floyd, hecho registrado en un video de brutalidad policial en Minneapolis.

Adicionalmente, otra soga fue hallada colgando en el Parque Marcus Garvey de Harlem, conmocionando a los vecinos en medio de los últimos reportes nacionales de suicidios de hombres negros por ahorcamiento.

La foto fue tomada el 13 de junio por un trabajador del parque. La soga ya fue retirada, pero ayer el gobernador Andrew Cuomo prometió que la Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio de la Policía del estado de Nueva York investigaría el incidente.

Más tarde, anoche, NYPD indicó que esta soga no fue colocada como un acto de odio, sino determinaron por parte del director del parque que el nudo quedó sobrante de un andamio de construcción retirado en el otoño, utilizado para levantar materiales de construcción, reportó NBC News.

Busque ayuda

Llame al 1.888.NYCWELL ( 1.888.692.9355 ).

( ). Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/

Dominique Alexander was found hanging from a tree at Fort Tryon Park. His death’s been ruled a suicide. Two years ago, a white supremacist hate group marched, rallied, and brandished an anti-immigration banner at the same park. We need answers. https://t.co/5apyLzKNJF — Dante (@brotherdante) June 16, 2020

The NYPD Hate Crime Task Force investigated this incident thoroughly. According to the park director, it was left over from a construction scaffold that was removed in the fall. The rope was used to hoist construction materials. @NYPDDetectives @NYPDShea https://t.co/kWCBCbI1qd — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) June 16, 2020