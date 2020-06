La ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, concede su primera entrevista tras la amputación de su pie

View this post on Instagram

#Entretenimiento | La modelo presentadora colombiana y ex #misscolombia2011 #daniellaalvarez informó que tras una serie de complicaciones de salud fué intervenida para amputar su pie y parte de su pierna izquierda por una #isquemia luego de que el mes pasado tuviera que ser operada de emergencia por una masa #anomala que encontraron en su abdomen – Actualmente encuentra recuperándose satisfactoriamente #misscolombia #Señoritacolombia #missuniverse