Pablo Alborán: “Estoy aquí para contarles que soy homosexual”

Mira por qué y cómo salió del clóset públicamente

A través de su cuenta de Instagram, la mañana del miércoles 17 de junio, Pablo Alborán sorprendió con un video valiente y lleno de amor, en donde decidió salir públicamente del clóset diciendo: “Estoy aquí para contarles que soy homosexual”.

En su departamento de Madrid, acompañado por su piano comenzó diciendo estas palabras:

“Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga más fuerte tenga valor y más peso.

Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual, y ahora soy un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia siempre he tenido la libertad de amar as quien he querido, me he sentido arropado, acompañado a cumplir cada uno de mis sueños”, dijo Alborán con mucha clama y seguridad de que este era su momento para hacerlo público.

El cantante español aseguró que jamás se ha sentido discriminado por su sexualidad, ni su forma de vida y prosiguió:

“Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí y lo que pasa alrededor, siempre he pensado que se puedan sentir identificado con mis canciones sin importar el género o la edad e incluso el idioma, porque la música es libre y me siento igual de libre”.

Pablo concluyó el video asegurando que nada en él cambiará, que seguirá centrando su vida pública en trabajo, en su arte y no en su vida privada y terminó diciendo, con paz y felicidad, que está muy emocionado de pronto sacar su próximo disco.

MIRA AQUÍ CONTADO CON SUS PALABRAS: