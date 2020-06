Advierten sobre medicamentos homeopáticos inyectables

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA) emitió cartas de advertencia a cuatro compañías por la venta de medicamentos inyectables no aprobados y etiquetados como homeopáticos. Según las autoridades, estos pueden presentar graves riesgos para la salud del paciente y violan la ley federal.

Las compañías apuntadas son Hervert Pharmaceuticals LLC, MediNatura Inc., 8046255 Canada Inc. DBA Viatrexx y World Health Advanced Technologies Ltd. Los productos incluidos en las cartas de advertencia son medicamentos nuevos que no se reconocen como seguros y efectivos para sus usos previstos, y no han sido aprobados por la FDA.

Los fabricantes extranjeros de los medicamentos inyectables vendidos por estas compañías también fueron colocados en alerta de importación, para evitar que los productos entren a Estados Unidos.

Algunos de estos medicamentos, como “Enercel”, comercializado por World Health Advanced Technologies Ltd., están dirigidos al tratamiento de enfermedades graves, como tuberculosis o hepatitis B y C.

Las etiquetas de muchos de estos productos indican que contienen ingredientes potencialmente tóxicos como nuez vómica (Strychnos nux-vomica), belladona (Atropa belladonna), mercurio (mercurius solubilis) y acetato de plomo (plumbum aceticum). Por ejemplo, la nuez vómica contiene estricnina, un veneno altamente tóxico y bien estudiado que se usa para matar roedores.

La FDA señaló que estos ingredientes potencialmente tóxicos presentan riesgos adicionales de daños graves cuando se administran directamente al cuerpo o al torrente sanguíneo.

Además, los medicamentos etiquetados como homeopáticos pueden causar un daño significativo e incluso irreparable si están mal fabricados. Por ejemplo, Viatrexx también fue citada por prácticas de fabricación deficientes de medicamentos estériles.

Productos homeopáticos

La homeopatía es una práctica médica alternativa creada a fines del siglo XVIII. Se basa en que una sustancia que causa síntomas en una persona sana puede ser utilizada en forma diluida para tratar esos mismos síntomas en personas enfermas. Esto se conoce como “cura similar”.

Actualmente, no hay productos etiquetados como homeopáticos aprobados por la FDA, es decir, cualquiera de estos que se comercializa en Estados Unidos, lo hace sin la evaluación de la FDA por su seguridad o eficacia. Es por este motivo, que la agencia insiste en advertir sobre los potenciales peligros que esconde el uso de estos medicamentos.

“Los requisitos de aprobación de medicamentos de la FDA están diseñados para proteger a los pacientes al garantizar, entre otras cosas, que los medicamentos son seguros y eficaces para los usos previstos”, señaló Donald D. Ashley, director de la Oficina de Cumplimiento en el Centro para la Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

Y agregó: ” Estos medicamentos inyectables no aprobados son particularmente preocupantes porque presentan mayores riesgos para los pacientes debido a cómo se administran”.

Los productos etiquetados como homeopáticos pueden fabricarse a partir de una gran variedad de sustancias, entre ellas ingredientes derivados de fuentes vegetales, animales, humanas sanas o enfermas, minerales y productos químicos, que, como ocurre en este caso, puede incluir venenos o toxinas conocidas.

Estos medicamentos a menudo se comercializan como alternativas naturales, seguras y efectivas en comparación a los productos aprobados con y sin receta, y se encuentran ampliamente disponibles en el mercado. Generalmente presentan un mayor riesgo de daño para los usuarios, debido a que la vía de administración de estos productos evita algunas de las defensas naturales del cuerpo.

Para evitar problemas, consulta a tu médico por la enfermedad o lesión que busques tratar, antes de comenzar a consumir cualquiera de estos productos.