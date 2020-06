Atrapan a “descarado” convicto sexual por entrar con motocicleta robada al Metro de Nueva York

Un ex convicto con amplio historial, arrestado y liberado 24 veces desde abril, fue detenido por sexta vez en lo que va de junio, luego de que los policías supuestamente lo atraparon llevando una motocicleta robada dentro del Metro en Manhattan.

Frank Pagan, de 55 años, ha logrado continuar su ola de crímenes desde abril gracias a las polémicas leyes de libertad bajo fianza activadas este año en Nueva York, acumulando ocho delitos graves y seis menores en el proceso, según la policía.

Además, es un delincuente sexual registrado. Sólo este mes es sospechoso de robar una motocicleta Suzuki, una camioneta Ford Transit, herramientas de un sitio de construcción y propiedades de la policía de Nueva York tomadas de una patrulla.

El arresto más reciente de Pagan, por posesión criminal de propiedad robada y una sustancia controlada, se produjo el martes alrededor de la 1 p.m., después de que supuestamente arrastró la Suzuki robada a la estación del Metro en West 72nd St y Broadway.

“Hay una víctima detrás de cada uno de estos crímenes, y estos son los motivos por los que lo arrestan. Pueden imaginarse por los que no lo arrestan”, dijo el jefe de policía de Nueva York, Michael LiPetri, a New York Post.

“No tiene en cuenta a las víctimas ni a la ley y el orden. Así de descarado es, robó una motocicleta [y] la llevó al Metro”.

Desde su primer arresto durante la pandemia, el 8 de abril, Pagan ha sido puesto en libertad por su propio reconocimiento 19 veces y recibió una multa de comparecencia en cinco arrestos, resumió LiPetri.

Todos eran cargos no elegibles de fianza bajo la controvertida reforma penal vigente desde el 1 de enero pasado.

La noticia de su última detención del martes desató las críticas del Comisionado de NYPD Dermot Shea y políticos locales.

“Bienvenido a Nueva York, donde los delincuentes en serie pueden correr libremente causando estragos en nuestras comunidades debido a agendas liberales equivocadas”, comentó en Twitter el asambleísta Will Barclay.

“Una pregunta simple para mis colegas Demócratas en la Legislatura del estado de Nueva York: ¿Cuántos delitos hay que cometer para ser encarcelado?”, preguntó con ironía Nicole Malliotakis, ex candidata a alcalde de NYC.

Pushing it onto the subway rather than down the street is no way to avoid being busted with a stolen motorcycle. The man, already wanted in another case, was arrested for grand larceny and criminal possession of stolen property. pic.twitter.com/H5OAjIxPDo

— NYPD Transit (@NYPDTransit) June 17, 2020