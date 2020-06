IRS advierte a los asilos de ancianos que no pueden aceptar los cheques de estímulo económico para pagar los servicios de sus huéspedes

El Servicio de Rentas Internas (IRS) está advirtiendo a las residencias de ancianos y a los centros de cuidado de adultos mayores que no pueden utilizar los pagos de impacto económico como recurso para pagar los servicios.

En un comunicado publicado esta semana, la agencia tributaria dijo que había alertado a los asilos de ancianos que los pagos son exclusivos de los destinatarios, incluso si el dinero en efectivo es recibido por las instituciones.

“Estos pagos no cuentan como un recurso para determina la elegibilidad para Medicaid y otros programas federales por un período de 12 meses a partir de su recepción”, dijo IRS en una declaración. “Tampoco cuentan como ingresos para determinar la elegibilidad para estos programas.

La agencia también recordó a la gente que esté atenta a los negocios y personas que buscan aprovecharse de los cheques de estímulos de algunos grupos vulnerables.

Los pagos no pueden ser considerados como ingresos o recursos para el uso de programas de beneficios federales como Medicaid. En su lugar, las autoridades consideran una forma de anticipo de un reembolso para los impuestos del 2020.

En una publicación en Twitter a principios de este mes, Seema Verma, administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, dijo que los centros de atención que sean involucrados en este comportamiento estarán sujetos a sanciones.

Seizing residents’ stimulus checks could be a violation of federal regulations (Freedom from Abuse, Neglect & Exploitation) & could be misappropriation of resident property. https://t.co/uJ9w2eL1kQ

— Administrator Seema Verma (@SeemaCMS) June 11, 2020