Luciendo biker shorts rojos, Adriana Fonseca terminó su cuarentena y salió a caminar

View this post on Instagram

Amo la nueva colección de T-shirts @theextremecollectionusa @dianatheextreme perfectas para esta temporada de cuarentena! Cómodas, hermosas y fashion… Shoes @louboutinworld 👠 Cual es tu marca favorita? DESLIZA ➡️ . . . . . #modaespañola #ootd #desliza #tshirt #losangeles #hechoamano #moda #spring #modamujer #mujer #woman #mexico #modafeminina #moda2020 #theextremecollectionusa #theextremecollection