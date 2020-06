Policías en Atlanta se ausentarían en masa en protesta por acusaciones en caso Rayshard Brooks

"Si quieren una sociedad sin policías, le vamos a dar una"

Reportes extraoficiales en redes sociales como Twitter apuntan a que oficiales de la policía en Atlanta estarían ausentándose de sus labores como protesta a los cargos criminales impuestos contra dos agentes a raíz de la muerte del afroamericano Rayshard Brooks.

Este miércoles, el agente Garret Rolfe fue acusado con más de 10 cargos por el asesinato de Brooks en el auto-servicio de un Wendy’s la noche del viernes de la semana pasada.

El oficial fue despedido luego de que imágenes de cámaras de seguridad captaran el momento en que Rolfe le dispara por la espalda al hombre mientras éste escapaba.

Según los reportes de medios como CNN, Brooks no pasó una prueba de sobriedad, se puso a pelear con los oficiales y le arrebató la pistola paralizante (Taser) a uno de ellos antes de escapar.

Los fiscales del caso alegan que Rolfe dijo “lo tengo” luego de dispararle al sospechoso y que no le proveyó atención médica al herido por al menos dos minutos y 12 segundos.

El otro oficial acusado, Devin Brosnan, enfrenta cargos de agresión agravada por supuestamente postrarse en el hombro de Brooks en el estacionamiento, acción que rechaza.

Brosnan, quien permanece en baja administrativa, ya se entregó en el condado Fulton y fue liberado provisionalmente, mientras que Rolfe tiene hasta esta tarde para acudir a las autoridades.

Mientras se espera a que el procesamiento de Folfe avance, informes de medios como RT Noticias y Washington Post indican que agentes disgustados con las acusaciones compartieron en redes sociales la tarde de ayer que se reportarán enfermos.

Los informes indican que oficiales de al menos tres de las seis zonas policiacas de Atlanta se sumarán a la protesta camuflada por motivos de enfermedad.

“Los policías de Atlanta se resisten a contestar la radio y salir a trabajar. El condado se puede ir a la mierda. Si quieren una sociedad sin policías, le vamos a dar una.

¡Dejen que se queme!”, lee uno de los tuits más citados por los medios que se le atribuye a un uniformado.

El Departamento de Policía de Atlanta rechazó la información mediante un mensaje en Twitter en el que indica que cuentan con recursos suficientes para responder a los incidentes.

Por otro lado, la Unidad de Investigaciones de Georgia (GBI), entidad que colabora con la Policía en Atlanta en la investigación por la muerte del afroamericano, manifestó sorpresa ya que la Fiscalía, supuestamente, no los alertó de los cargos contra los oficiales y se enteraron por la conferencia de prensa en la que se anunciaron las acusaciones.

El organismo estatal agregó que necesitan más tiempo para culminar la pesquisa interna sobre el caso.