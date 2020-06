Trump enfurece por decisión de Corte Suprema a favor de “dreamers”

El presidente Donald Trump reaccionó en contra de la decisión de la Corte Suprema, la cual bloqueó la terminación del programa para los Llegados en la Infancia (DACA).

Esta es la tercera derrota en una semana para el mandatario, luego de su intento de terminar con los derechos de la comunidad LGBTQ para permitir a empresas despedirlos por su orientación sexual.

También los jueces rechazaron a la Administración Trump escuchar su postura contra la ley santuario en California, la cual impide a autoridades locales y a empresas compartir información sobre indocumentados con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen de la Corte Suprema son disparos de escopeta en la cara de personas que se enorgullecen de llamarse republicanos o conservadores”, consideró el mandatario. “Necesitamos más jueces o perderemos nuestro Segunda Enmienda y todo lo demás. ¡Vota Trump 2020!”

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020