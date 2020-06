Así celebró la “Venenosa” Sandoval el espectacular cuarto cumpleaños de su pequeña Amalia Victoria

View this post on Instagram

Unos padres hacen lo que sea por sus hijos y la princesa merecía su fiesta privada de cumple en medio de esta necks normalidad y aparecieron los cómplices amados para hacerlo posible. Y antes de las 12:00 de la noche cuál ratoncitos de cuento de príncipes y princesa, nuestra muñeca se quedó dormida…pero mientras eso pasaba unas manos maravillosas trabajaban en la belleza que ella cuando abrió sus ojitos ya siendo 19 de junio vio. Mi mago de la decoración gracias @alexandersanchez…vale eres la pena decir que es la única persona fuera de nosotros de mis amigos que ha vuelto a pisar la casa en esta nueva normalidad y aunque No lo crean no nos vimos, todos estuvimos encerrados y se hizo la magia. Ya cuando estaba todo listo para ella Alex salió de casa…me aviso y casi me desmayo Porque una princesa siempre merece su castillo y mi gente bella les digo Alexander lo volvió hacer😂🤣🤣Y créanme que nosotros no somos mucho de estar adornando la verdad y cambiarle el nombre a las cosas, pues siempre le decimos a nuestras hijas que la vida hay que llevarla como si fueras la dueña de un castillo, pero sin falsas expectativas para que no me las hagan sufrir en el futuro y para que sepas que se merecen todo lo mejor. Otra vez Gracias a nuestros cómplices que en medio de esta nueva historia, vida o normalidad me ayudaron a hacer posible todo lo que hubiésemos pensado que iba ocurrir de otra manera. Soy de las que piensa que Dios escribe derecho, en líneas torcidas y la lección que estamos aprendiendo es de esas que quedará para la historia, como quien dice estamos haciendo un posgrado de vida, que nos va a llevar a ser los mejores profesionales en ella. Gracias a mi mago de la decoración por entenderme, por vivir mi distanciamiento social y por respetar todo lo que estoy obviamente viviendo. Como madre no quería que esta fecha pasara debajo de la mesa en este día tan lindo que siempre quiso @alexandersanchez hacer la mesa y todo lo que tenía que ver con el diseño en la fiesta y resulta que se nos dió en medio de toda esta historia pero con mucho amor y cariño. GRACIAS: @divinedelicaciescakes @coolcornerevents @balloonsbyluzpaz @alibombo_ccs